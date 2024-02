Si no pago el agua en CDMX, ¿me la pueden cortar?

Ya que no hay una consecuencia inmediata aparente, hay gente que opta por no pagar el servicio de abasto de agua. ¿Te pueden cortar el servicio si no pagas?

Si no pago el agua en CDMX, ¿me la pueden cortar? (Dreamer Company/Getty Images/iStockphoto)