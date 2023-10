Alcaldesa de Tlalpan acusa agresión de presuntos simpatizantes de García Harfuch

"El personal se encontraba realizando una jornada de difusión entre Hermenegildo Galeana y José María Morelos, en Barrio del Niño Jesús, del segundo Informe de Labores de la Alcaldía cuando fueron atacados físicamente y provocaron daños a un vehículo oficial de la alcaldía", indicó la alcaldía Tlalpan en un comunicado.

La alcaldesa de oposición hizo un llamado al jefe de Gobierno, Martí Batres, a sancionar estas conductas. A la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) le pidió realizar una investigación sobre lo ocurrido.

"Esta Alcaldía, como lo ha hecho hasta ahora, refrenda su decisión de no intervenir bajo ninguna modalidad en los procesos internos de ningún partido político. Por lo que solicita al gobierno de la Ciudad y a la dirigencia del partido Morena a no promover este tipo de prácticas bajo ningún concepto.

"El odio y la violencia no debe ser permitido ni promovido bajo ninguna causa. Estos no son tiempos de deteriorar aún más la convivencia democrática. No lo será de nuestra parte. Por lo que es responsabilidad de todos los actores políticos cuidar el nivel y la convivencia política y social", publicó González en X (antes Twitter).

En los primeros minutos de este día, una brigada de compañeros fueron violentados físicamente por un grupo de golpeadores encabezado por personas directamente ligadas a las campañas de @Carlos_UlloaP y @OHarfuch.

Nuestros compañeros se encontraban realizando la difusión del 2o… — Alfa González (@alfagonzalezm) October 21, 2023

La alcaldesa señaló que se presentarán las denuncias correspondientes. Hasta el momento ni García Harfuch ni Ulloa se han pronunciado sobre los señalamientos.