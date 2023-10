Poniatowska, Lamas y Tapia abrazan a Brugada rumbo a encuesta morenista

Mientras Poniatowska se pronunció sobre la importancia de que las mujeres tengan "un papel de mando, un papel principal".

Las asistentes respaldaron a Brugada al grito de "no estás sola", mientras la ex alcaldesa de Iztapalapa compite con otros cuatro aspirantes a la candidatura por la Jefatura de Gobierno, siendo Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana, con quien disputa el primer lugar en las encuestas de preferencias.

Clara Brugada afirmó que en 2024 habrá un gran avance en la representación de las mujeres con Claudia Sheinbaum como la primera presidenta. "Sueño ir con ella de la mano para seguir transformando esta ciudad", dijo en un foro apoyada Elena Poniatowska y Marta Lamas. pic.twitter.com/s79xnzaQl9 — Expansión Política (@ExpPolitica) October 19, 2023

Al tomar la voz, la política con 40 años de carrera y fundadora de Morena habló sobre la carga de los trabajos de cuidado que recaen principalmente en las mujeres, lo que lleva a que vean limitadas sus oportunidades de trabajar, estudiar e incluso de descansar o desarrollarse como personas.

Brugada afirmó que en 2024 Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno, se convertirá en la primera mujer presidenta de México, lo que calificó será "un gran avance en la representación de las mujeres".

"Sueño con Claudia como presidenta e ir de la mano de ella para que esta ciudad siga cambiando", señaló.

Las mujeres que queremos cambiarlo todo, nos dimos cita hoy en el encuentro "La Ciudad feminista que soñamos". Fue muy emotivo saludar a mujeres entrañables que nos inspiran como @Eponiatowska, Marta Lamas, @TapiaFernanda, @anafrancismor y Lupita Juárez, entre muchas más.… pic.twitter.com/b3b327Gzj9 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 19, 2023

La iztapalapense proyectó la idea de una ciudad inundada de estancias infantiles, con casas de día para el cuidado de adultos mayores, con lavanderías comunitarias e infraestructura para terminar con los trabajos de cuidado como una responsabilidad exclusiva y no reconocida de las mujeres.

De pronto, Brugada invitó a las mujeres que llevarán tacones a subir al frente del escenario. "Vamos a quitarnos los tacones", dijo mientras dejaba caer de sus pies las zapatillas altas que vestía.

"Vamos a quitarnos los zapatos que oprimen a las mujeres como un símbolo de que vamos a cambiar todo, hasta el último detalle, porque vamos a transformar la Ciudad de México, porque vamos a hacerla una ciudad para las mujeres", afirmó.