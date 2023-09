Pablo Vázquez es nombrado titular de SSC-CDMX; Harfuch se va con Sheinbaum

El nuevo jefe de la policía capitalina es licenciado en relaciones internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México ( ITAM), y además cuenta con una maestría en política criminal que estudió en una universidad en Londres, Inglaterra, así como estudios en combate a la delincuencia organizada en Europa.

Entre su experiencia laboral se encuentra:

Tras hacerse oficial estos cambios dentro del Gobierno de la CDMX, el exjefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch expresó en 𝕏 que decidió separarse de su cargo para colaborar con la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, elegida recientemente como coordinadora nacional de Defensa de la Transformación.

Como lo he expresado siempre, “ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas”, por está razón me separo del cargo de Secretario de Seguridad para colaborar con la Dra @Claudiashein , quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país.

