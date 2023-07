Romo denuncia a Xóchitl Gálvez; “él lucró con desarrollos”, responde ella

Al acudir al “búnker” de la Fiscalía de la Ciudad de México, Romo explicó que cuando Xóchitl Gálvez fue jefa delegacional, entre 2015 y 2018, otorgó permisos para la construcción de los desarrollos inmobiliarios: Distrito Polanco, en Periférico 137, y One Marina Park, ubicado en Marina Nacional 60.

Dijo que el conflicto de interés y otros delitos se derivan por la utilización de datos privilegiados con los dos empresas donde Gálvez Ruiz es socia para obtener contratos por más de 70 millones de pesos con el desarrollador inmobiliario.

“Cuando ella (Xóchitl Gálvez) fue delegada sus dos empresas High Tech Services y OMEI (Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes) a través de Simetric Grupo Inmobiliario contrataron a dichas empresas para hacer los dos desarrollos inmobiliarios”, expuso.

Dijo que durante la gestión de Gálvez, la delegación Miguel Hidalgo otorgó permisos, manifestaciones de construcción y la publicitación vecinal, hechos que constituyen delitos como: tráfico de influencias y conflicto de interés.

Adelantó que esta primera denuncia solo es el inicio, ya que se calcula que existen otros 12 desarrollos inmobiliarios en las mismas circunstancias.

Abundó que una vez que se judicialice la carpeta de investigación, podrían ser llamados a comparecer distintos exfuncionarios de Miguel Hidalgo que actualmente trabajan en alcaldías como Benito Juárez y Cuajimalpa, todas estas gobernadas por partidos que conforman la alianza Va por la CDMX.

Responde Xóchitl

Xóchitl Gálvez salió al paso de la denuncia interpuesta en su contra por el exalcalde de Miguel Hidalgo, el morenista Víctor Hugo Romo, y recordó que lo tiene denunciado por lucrar con desarrollos inmobiliarios cuando fue funcionario. “Él sí es un gandulón, de hecho le decían Romo Ratota”, dijo.

La senadora fue entrevistada en Chihuahua sobre la querella y dijo no tener un sólo expediente entregado de forma ilegal cuando fue jefa delegacional, pues de hecho cuando él la sucedió en el cargo “volteó de cabeza mi administración. No encontró nada. Hoy lo hace (denunciar) para llamar la atención, pero ahora sí que me pongo a disposición de la autoridad”.

Pero anticipó: “que le busquen por donde quieran, no hay nada indebido”. Cinco años después de que Romo dejó el cargo denuncia “por conveniencia política”, pero cuando fue alcalde (después de ella) no presentó una sola denuncia, agregó.

Xóchitl recordó que ella en cambio tiene demandado a Romo por casos de presunta corrupción: “él sí tiene que dar cuenta de Minería 88, donde en lugar de 14 departamentos hicieron 33, donde él y su director de gobierno tienen departamento, un pent-house. Gutenberg 126 donde permitió en lugar de cuatro departamentos 15; en Monte Camerún 50 donde en lugar de tres niveles se permitieron nueve, todo bajo la administración de Romo todo denunciado”.

También –añadió- “lo denuncié por el Mercado Escandón, por el Mexicanito, por el edificio Delegacional... él si es un gandulón, de hecho le decían Romo Ratota”.