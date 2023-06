La despedida de Claudia Sheinbaum de la CDMX en 10 frases

Concluimos nuestro gobierno rindiendo cuentas ante más de 80 mil personas.



Como dice el presidente: amor con amor se paga o dicho de otra manera, el cariño y el amor de un pueblo se lleva en el corazón.



Gracias por permitirme gobernar nuestra gran Ciudad, gracias por seguir…

1. "Pasamos de la corrupción a la honestidad, de los privilegios a los derechos, de la frivolidad al mandar obedeciendo, de la entrega de la ciudad a los intereses de unos cuantos al rescate de la ciudad para el interés de las mayorías”.

2. "En este periodo nunca nos mareamos porque tenemos los ojos en la esperanza y la utopía, pero los pies bien puestos en tierra firme. Nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos al pueblo de México”.

3. "Para nosotros la educación pública es el centro de nuestro proyecto y siempre lo vamos a decir como en aquel CEU del 86-87: la educación no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho establecido en el tercero constitucional”.

4. "En el gobierno anterior (...) querían hacer de los damnificados deudores de la banca. Nosotros con recurso público estamos dando para construir sus viviendas y nadie se va a quedar sin su vivienda”.

Sheinbaum busca ser la primera presidenta de México. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

5. "Nunca más un México sin nosotras, nunca más un México donde estemos atrás, nunca más el 'calladita te ves más bonita'. ¡Es tiempo de ser protagonistas de la historia!”.

6. "Si no hay alternativa para los jóvenes no va a haber seguridad y no va a haber paz”.

7. "Dejo la jefatura de Gobierno para buscar ser la primera mujer que encabece los destinos de la nación”.

8. "Me siento confiada en cumplir con el objetivo de nuestro movimiento: darle una verdadera continuidad a la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

9. "México ya no se escribe con M de machismo (...) se escribe con M de madre y M de mujer”.

10. "Vamos al encuentro con el pueblo de México, ¿me van a acompañar en esta hazaña?”.