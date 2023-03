Robo de mobiliario urbano será discutido hasta el 22 de marzo en Congreso CDMX

El dictamen estaba programado en un inicio para discutirse en la sesión de este jueves 16 de marzo, sin embargo, por un trámite administrativo, tuvo que aplazarse la discusión, hasta la semana entrante, según confirmó en entrevista el diputado morenista Octavio Rivero, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México.

“Va a subir el día miércoles, ya está a punto de ser dictaminado, solamente que la Junta de Coordinación Política determinó que fuera la discusión para esa fecha, el 22 de marzo”, apuntó.

El legislador explicó que el dictamen sobre el aumento de penas por robo de material y mobiliario urbano, aprobado en comisiones, es un conjunto de iniciativas de modificaciones y adiciones al Código Penal de la Ciudad de México, presentadas por diputados del PAN, PRI, PRD y Morena desde el 2021.

Incluso toma parte del proyecto presentado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en diciembre de 2022, tras la muerte de dos jóvenes al caer en una coladera sin tapa en la alcaldía Iztacalco cuando acudían a un concierto en el Palacio de los Deportes.

“Las propuestas en muchos casos coincidían, sin embargo la principal es que se busca evitar es el robo de la infraestructura urbana que estaba en muchas ocasiones no tan sancionada, pero tiene un plus, que ahora no solo se sancionará a quien robe material, sino también para quien compre ese mismo mobiliario urbano, de tal mera que se cierra ese círculo”, expresó.