El Circo 🎪 | Equipo sin leones, carpa naranja sin estrella y azul inmobiliario

CACER脥A DE TALENTOS

El que parece que no se ha dado cuenta del problema que tienen en la carpa naranja es el Ilusionista Dante Delgado, el due帽o de esa franquicia fue la portada de medios nacionales por bromear con que 鈥渘o colgar谩 los tenis鈥 a pesar de que no tiene estrella en su show para el 2024, luego de la fallida temporada de 10 d铆as de Samuel Garc铆a. Y si ya era malo quedarse sin protagonista, pint贸 peor el panorama cuando comenzaron a surgir los primeros nombres como opciones de emergentes 鈥Patricia Mercado, Jorge 脕lvarez M谩ynez y Juan Zepeda鈥, todos los posibles ya se desecharon o se autodescartaron; se bromea con la aparici贸n Marcelo Ebrard, tambi茅n se juega con la postulaci贸n del propio Dante como candidato del partido que quiere llegar a los j贸venes, lo cierto es que la temporada del 2024 ya est谩 en marcha y esa carpa no tiene estrella y cada d铆a que pasa se acumulan p茅rdidas en la taquilla que habr谩 de contabilizarse el 2 de junio del 2024.