¿Cómo funcionó el método de Morena?

Primero, Morena encabeza en todas sus encuestas de preferencias partidistas en todas las entidades. No sorprende en Tabasco, Chiapas o Morelos, pero resulta francamente inverosímil en Jalisco, Guanajuato o Yucatán. Sabemos que las oposiciones no están en su mejor forma, pero los porcentajes predominantemente minúsculos que se les atribuyen no cuadran ni con la trayectoria política de esos estados ni con lo que indican otras encuestas. Quizá no tenga nada particularmente asombroso, pero de todas maneras vale la pena notarlo: son encuestas hechas por Morena o mandadas a hacer por Morena que tienen (¡vaya sorpresa!) un muy evidente sesgo pro-Morena.

Segundo, porque se supone que la primaria a través de encuestas sirve para elegir a las figuras más competitivas, es decir, con mayor intención de voto potencial entre el electorado. En este caso, las encuestas de Morena midieron ocho aspectos, cada uno ponderado con puntajes distintos que, en total, sumaban hasta 10 puntos: “opinión positiva” (2), “honestidad” (1.25), “cercanía” (.25), “conoce el estado” (.25), “cumple” (.25), “buen candidato” (1), “disposición a votar” (2) y “preferencia como candidato/a de Morena” (3). Los aspirantes que obtuvieran el porcentaje más alto en cada uno de esos aspectos sumaban el puntaje correspondiente. Los resultados de esa ponderación fueron los siguientes:

Llama la atención que de 90 puntos posibles las aspirantes mujeres consiguieron apenas 14 y que solo una mujer (Margarita González) haya ganado en su estado (Morelos). En la medida que fueron encuestas a población abierta no se trata necesariamente de un problema exclusivo de la militancia morenista, tal vez ni siquiera de las aspirantes de ese partido; si las oposiciones adoptan un método parecido habrá que ver cómo se comparan sus resultados. El hecho, sin embargo, es que en este ejercicio para las gubernaturas, y en contraste con lo que fue el proceso para la elección presidencial, las mujeres salieron muy desfavorecidas.

Tercero, porque las autoridades electorales establecieron que, conforme al principio de paridad de género, los partidos tendrán que nominar mujeres en cinco de las nueve entidades en disputa. Pero en la encuesta de Morena solo ganó una. A juzgar por la distribución final de candidaturas la dirigencia nacional de ese partido optó, entonces, por favorecer a las mujeres que obtuvieron los porcentajes más altos en el aspecto con mayor ponderación (3 puntos): “preferencia como candidato/a de Morena”.