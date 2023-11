El Circo 🎪 | El marometista Zaldívar, Ebrard en suspenso y truco de bufones

MAROMETISTA

Con el ojo cuadrado dej√≥ a m√°s de uno el Mago de la Toga, Arturo Zald√≠var, al anunciar que renunciaba al m√°ximo tribunal del pa√≠s para despu√©s dar a conocer que se sumaba a las lides partidistas y acompa√Īar a Claudia Sheinbaum. No sorprendi√≥ su cercan√≠a con el Circo de las 4 Tandas, sino las formas para hacer un salto con triple grado de dificultad: primero, el ministro hizo p√ļblica su renuncia en redes sociales; segundo, su carta la mand√≥ al Domador de Palacio y no a la ministra presidenta de la Corte, Norma Pi√Īa ‚Äďaqu√≠ cabe recordar que cuando √©l se desempe√Īaba como ministro presidente de la Corte recibi√≥ la renuncia de Eduardo Medina Mora‚Äď; tercero, no ha expuesto la ‚Äúcausa grave‚ÄĚ por la que presenta su renuncia. La clave para entender por qu√© se anim√≥ a dar esa marometa se encuentra en el manual del buen marometista: todo salto se puede ejecutar si se tiene una red de protecci√≥n y hoy se sabe que Zald√≠var se anim√≥ a ejecutar esa marometa con triple grado de dificultad porque ten√≠a una red de protecci√≥n: formar parte de un equipo pol√≠tico.