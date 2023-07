El Circo 🎪 | Rechifla naranja, Noroña colorado y azul acompañado

ELENCO NARANJA

El dueño de la franquicia Naranja, Dante Delgado, quiso hacer “El show del destape”, pero todo indica que hizo mal sus cálculos y, en lugar, de jalar reflectores terminó por generar una rechifla; sucede que, presionado a fijar postura por la temporada de los frentistas –PAN, PRI y PRD, quienes ya lograron montar el espectáculo “Los aliancistas unidos podrían no estar rendidos”–, el dirigente de Movimiento Ciudadano reiteró que su partido –suyo de él– no apoyaría a los protagonistas de otras carpas, ya que el Circo Naranja tenía personalidades dignas de marquesina, entre ellas señaló a Colosio Riojas, Samuel García, Patricia Mercado y Jorge Álvarez Maynez, incluso se mencionó a sí mismo como última posibilidad. También lamentó que Enrique Alfaro se hubiera descartado por diferencias de opinión. La rechifla se generó cuando Colosio y Mercado se descartaron, algo que ya había hecho Samuel García. Es decir, la carpa naranja sólo tiene como opción de “destape” al propio Dante, pues Maynez, ya se sabe, es su fiel ayudador y no le quitaría reflector a su dirigente, ¿o sí?