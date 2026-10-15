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Menos filas y más tecnología: Sheinbaum explica cómo el pago a turistas fortalecerá al Instituto Nacional de Migración

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que los recursos que se obtengan permirán modernizar los equipos de control migratorio y así agilizar entradas y salidas de visitantes.
jue 15 octubre 2026 12:01 PM
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Pasajeros varados en el Aeropuerto Internacional de Tijuana en diciembre de 2025 por retrasos de vuelos y cancelaciones.
El Derecho de No Residente es la cuota que no deben pagar los extranjeros cuando ingresan a México por vía aérea, terrestre o marítima para realizar turismo y no actividades remuneradas. (Foto: Fotógrafo Especial/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que lo recursos que se obtengan por el pago Derecho de No Residente (DNR) se canalizarán al Instituto Nacional de Migración (INM), el cual se encargará de modernizar los equipos de control migratorio en los aeropuertos y así agilizar la entrada y salida de turistas.

"Vamos a actualizar todos los equipos, que muchos de ellos ya son muy antiguos. ¿Eso qué va a permitir? Agilizar las entradas en los aeropuertos, que no haya colas y al mismo tiempo, tener mayor control de ingresos y salidas de nuestro país", indicó.

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Para el próximo año se prevé un incremento al Derecho de No Residente luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó que pase de 983 a 1,158 pesos.

La propuesta original consistía en un incremento de 35%, por lo que se cobrarían 1,334.80 pesos, sin embargo, fue de 17.8%.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Derecho de No Residente es la cuota que no deben pagar los extranjeros cuando ingresan a México por vía aérea, terrestre o marítima para realizar turismo y no actividades remuneradas.

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En la conferencia de prensa de este jueves, Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo explicó que los recursos que se obtengan por este impuesto se concentrarán en el INM, hoy a cargo de Sergio Salomón.

"Será concentrado en el Instituto Nacional de Migración, que además fortalece la llegada y la salida de nuestros turistas. Se va a automatizar todavía más la migración, la llegada principalmente en no solo aeropuertos, todas todas las entradas, pero particularmente en aeropuertos", planteó.

Detalló que al incrementar este impuesto, se tendrán más recursos para fortalecer el ingreso y salida de los visitantes, un pendiente de años para México.

“Llevábamos muchos años queriendo que no solo nuestros aeropuertos y nuestros puertos tuvieran toda innovación tecnológica, así que este derecho de no residente será, la presidenta lo ha instruido, será de 175 pesos, una reducción del 50% del proyecto inicial", indicó.

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México rompe récord de visitantes

Al presentar un balance de la actividad turística de México, Josefina Rodríguez informó que se rompió el récord de viajeros internacionales al alcanzar los 67.7 millones entre enero y agosto de 2026. La cifra más alta correspondía a 2018 con 66.5 millones.

También se rompió el récord en turistas internacionales al alcanzar los 32.7 millones en el mismo periodo.

La derrama económica captada durante estos ocho meses del año alcanzó los 24,152 millones de dólares.

En la llegada de cruceristas también se reportó un incremento de 13.5% al pasar de 7.3 a 8.2 millones entre enero y agosto. También hubo un aumento en la derrama económica de 17.3% al pasar de 611 a 716 millones de dólares.

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conferencia mañanera Claudia Sheinbaum vacaciones, turismo, viajes, destinos, viajeros

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