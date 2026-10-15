Menos filas y más tecnología: Sheinbaum explica cómo el pago a turistas fortalecerá al Instituto Nacional de Migración

Para el próximo año se prevé un incremento al Derecho de No Residente luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó que pase de 983 a 1,158 pesos.

La propuesta original consistía en un incremento de 35%, por lo que se cobrarían 1,334.80 pesos, sin embargo, fue de 17.8%.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Derecho de No Residente es la cuota que no deben pagar los extranjeros cuando ingresan a México por vía aérea, terrestre o marítima para realizar turismo y no actividades remuneradas.



En la conferencia de prensa de este jueves, Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo explicó que los recursos que se obtengan por este impuesto se concentrarán en el INM, hoy a cargo de Sergio Salomón.

"Será concentrado en el Instituto Nacional de Migración, que además fortalece la llegada y la salida de nuestros turistas. Se va a automatizar todavía más la migración, la llegada principalmente en no solo aeropuertos, todas todas las entradas, pero particularmente en aeropuertos", planteó.

Detalló que al incrementar este impuesto, se tendrán más recursos para fortalecer el ingreso y salida de los visitantes, un pendiente de años para México.

“Llevábamos muchos años queriendo que no solo nuestros aeropuertos y nuestros puertos tuvieran toda innovación tecnológica, así que este derecho de no residente será, la presidenta lo ha instruido, será de 175 pesos, una reducción del 50% del proyecto inicial", indicó.