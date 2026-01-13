Gobierno de Sheinbaum construye Centro de Alta Especialidad en Radiología

El secretario de Salud, David Kershenobich, presentó el Centro de Alta Especialidad en Radiología, el cual se construye desde este 12 de enero en la Ciudad de México y tendrá como propósito reducir los tiempos de atención para pacientes.
“En este centro tenemos el propósito, la meta de poder hacer estudios de PET, que son para detectar cáncer, 90 estudios por día. El centro va a estar abierto de las 7:00 de la mañana a las 10:00 y la meta es hacer 90 estudios de PET al día y además va a haber cinco equipos de resonancia magnética que van a ser 100 estudios al día. De esa manera vamos a poder hacer que la atención ocurra en forma más temprana, las decisiones terapéuticas se tomen a tiempo”, explicó.