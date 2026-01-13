Publicidad

presidencia

Gobierno de Sheinbaum construye Centro de Alta Especialidad en Radiología

El secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que este nuevo centro permitirá acelerar la atención de pacientes.
mar 13 enero 2026 11:18 AM
El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que el Centro de Alta Especialidad en Radiología reducirá los tiempos de atención de pacientes. (Foto: Presidencia de México.)

El secretario de Salud, David Kershenobich, presentó el Centro de Alta Especialidad en Radiología, el cual se construye desde este 12 de enero en la Ciudad de México y tendrá como propósito reducir los tiempos de atención para pacientes.

“En este centro tenemos el propósito, la meta de poder hacer estudios de PET, que son para detectar cáncer, 90 estudios por día. El centro va a estar abierto de las 7:00 de la mañana a las 10:00 y la meta es hacer 90 estudios de PET al día y además va a haber cinco equipos de resonancia magnética que van a ser 100 estudios al día. De esa manera vamos a poder hacer que la atención ocurra en forma más temprana, las decisiones terapéuticas se tomen a tiempo”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este martes, el funcionario detalló que el Centro de Alta Especialidad en Radiología se ubicará en la Comisión Nacional de Bioética y tendrá una extensión de 3,565 metros cuadrados.

De acuerdo con el secretario, esta nueva instalación permitirá acelerar la atención para los pacientes.

“El centro tiene cinco equipos de resonancia magnética, tres equipos de PET, pero tiene alrededor de ellos 20 salas de preparación. Cuando un paciente llega a hacerse un estudio especializado tiene que entrar a un cuarto de preparación donde se le canaliza, se le pasa una vena por el que se pasan los medios de contraste y después pasa al estudio de rayos x. Teniendo todos esos equipos vamos a poder tener 20 pacientes en preparación, de tal manera que cuando un paciente termine no se tenga que estar esperando 45 minutos o 1 hora para poderlo atender, sino que el paciente será atendido en estos 20 cuartos, para que se pueda hacer un estudio tras otro y poder acelerar el tiempo”, detalló.

Además de los servicios que ofrecerá, el Centro tendrá un área de consulta a distancia. Si un paciente está en Chiapas y se hace un estudio en tiempo real, podrá transmitir su estudio radiológico para que el personal especializado pueda hacer el diagnóstico de esas imágenes con calidad y con seguridad.

IMSS no alcanza meta en cirugías

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no logró la meta de realizar 2 millones de cirugías durante el año 2025 y se quedó a 220,000 de su objetivo.

Al presentar un balance del 2025, el funcionario explicó que tampoco se lograron dar las 30 millones de consultas de especialidad y solo se dieron 29.3 millones.

En las consultas de Medicina Familiar sí se cumplió y hasta se rebasó la meta, pues durante el año que recién concluyó se dieron 104 millones de consultas, aunque el objetivo era 100 millones.

Pese a que no todos los números se alcanzaron, Zoé Robledo informó que para 2026 se tienen nuevas metas:

2.15 millones de cirugías.
32 millones de consultas de especialidad.
108 millones de consultas de medicina familiar.

