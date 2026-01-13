Gobierno de Sheinbaum construye Centro de Alta Especialidad en Radiología

Durante la conferencia matutina de este martes, el funcionario detalló que el Centro de Alta Especialidad en Radiología se ubicará en la Comisión Nacional de Bioética y tendrá una extensión de 3,565 metros cuadrados.

De acuerdo con el secretario, esta nueva instalación permitirá acelerar la atención para los pacientes.

“El centro tiene cinco equipos de resonancia magnética, tres equipos de PET, pero tiene alrededor de ellos 20 salas de preparación. Cuando un paciente llega a hacerse un estudio especializado tiene que entrar a un cuarto de preparación donde se le canaliza, se le pasa una vena por el que se pasan los medios de contraste y después pasa al estudio de rayos x. Teniendo todos esos equipos vamos a poder tener 20 pacientes en preparación, de tal manera que cuando un paciente termine no se tenga que estar esperando 45 minutos o 1 hora para poderlo atender, sino que el paciente será atendido en estos 20 cuartos, para que se pueda hacer un estudio tras otro y poder acelerar el tiempo”, detalló.

Además de los servicios que ofrecerá, el Centro tendrá un área de consulta a distancia. Si un paciente está en Chiapas y se hace un estudio en tiempo real, podrá transmitir su estudio radiológico para que el personal especializado pueda hacer el diagnóstico de esas imágenes con calidad y con seguridad.