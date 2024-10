Toma de protesta de Claudia Sheinbaum en vivo: últimas noticias, minuto a minuto

Leer más: Claudia Sheinbaum rinde protesta como presidenta de México

La toma de protesta ocurrió aproximadamente a las 11:32 horas de este martes 1 de octubre en el recinto de San Lázaro.

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande", dijo Sheinbaum .