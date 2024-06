Contención de armas y consolidar GN, propuestas de Sheinbaum contra la violencia

¿Qué propone República segura y con justicia?

Claudia Sheinbaum está segura que para atender la violencia del país se requiere atender las causas que generan violencia.

Para ello propone replicar el programa “Los jóvenes unen al barrio”, con el cual se alejó a 11,000 jóvenes de vínculos de la delincuencia y se les acercó a actividades culturales, deportivas y entregas de apoyo económico de 3,000 pesos al mes.

Sheinbaum propone recurrir a la Guardia Nacional para enfrentar la inseguridad en el país, para lo que plantea consolidar a esa institución a través de más elementos, y que se conviertan en vigilantes en carreteras.

También propone el fortalecimiento de instituciones locales de seguridad, así como incrementar el estado de fuerza policial, así como la creación en la Secretaría de Seguridad Pública de un área de inteligencia e investigación.

En su gobierno plantea crear un sistema nacional de inteligencia para la seguridad pública, para lo cual se presentará una iniciativa de ley. El objetivo de ese sistema será crear productos de inteligencia útiles para las decisiones del Poder Ejecutivo.

Además se propone fortalecer la Agencia de Investigación Criminal, y la puesta en marcha de un plan integral contra el crimen organizado.

Entre los objetivos específicos de ese plan se propone combate a las finanzas del crimen, contener el flujo de armas hacia grupos criminales y atacar la cadena de suministros de drogas sintéticas.

Para combatir la impunidad, la primera mujer que se perfila para gobernar México propone que haya coordinación entre policías, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.

Poner a las víctimas de un delito al centro, un modelo para la atención de búsqueda y localización de personas desaparecidas y certificación de competencias profesionales para la pro curación de justicia son otras de las propuestas.

Sheinbuam considera que para atender la inseguridad se requiere una reforma al Poder Judicial.

“Lo más importante es que asuman su responsabilidad, no pueden estar dando amparos como los dan ahora, no puede ser que resulta que ellos no son responsables de la seguridad en nuestro país, por eso nuestra propuesta es coordinación y mejora del Poder Judicial y fiscalía”, planteó Sheinbaum en mayo pasado.

La virtual ganadora del proceso electoral considera que los jueces deben ser electos por los ciudadanos para que no respondan a otro tipo de intereses.

Además ha propuesto mantener las reuniones diarias del gabinete de seguridad, a las que incluso perfila incluir al fiscal general de la República.