AMLO acusa que las Afores rechazan Fondo de Pensiones porque usan el dinero

“Ese dinero que no se reclama, por ley lo debe cuidar el Seguro Social y no las Afores, que deben entregar ese dinero no reclamado al Seguro Social, para que el Seguro sea el custodio y el que garantice que, si el trabajador reclama esa pensión, se le entregue”, expuso López Obrador.

“¿Y qué es lo que estamos notando, porque están 'enseñando el cobre'? Pues que no quieren entregar al Seguro Social esas pensiones no reclamadas y las están administrando ellos”, agregó el presidente.

Exhiben a Afores

Según datos del IMSS, entre 2020 y 2023 se identificaron 259,945 cuentas inactivas por un monto de 34,000 millones de pesos, pero las Afores solo han transferido al Instituto 946 millones de pesos.

Por ejemplo, la afore Banorte ha devuelto 284 millones de pesos; la de Azteca, 19.7 millones de pesos, y la de Banamex, 187 millones.

“El asunto es que lo que debieron haber devuelto ya son 9,360 millones de pesos para el caso de Banorte, 1,847 millones de pesos Azteca”, exhibió Zoé Robledo, director general del IMSS.