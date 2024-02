AMLO entrega megaproyectos con altos costos, pero arrojan mini resultados

Desde antes de asumir como el presidente, López Obrador tenía definidos qué proyectos serían sus prioridad y a los cuales les destinaría recursos públicos año tras año; en los 100 compromisos que hizo, enlistó en el 68, en el 71 y en el 78 tres obras clave: Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, a estos agregó la megafarmacia y, recientemente, una aerolínea.

En los últimos tres años ha inaugurado uno a uno de estos proyectos, y aunque asegura que requieren tiempo para su consolidación, la polémica los rodea debido a que varios de ellos fueron inaugurados incompletos y por los escasos resultados que han dado.

Para López-Montiel sólo se trata de sustentar la narrativa presidencial de que es un gobierno que ha cumplido con sus compromisos.

"En el el caso de la refinería, ni hablar, se inauguró, pero al final no tiene la capacidad todavía para producir y va a tardar un rato todavía. El AIFA está generando más vuelos, pero con la presión, obviamente, que está generado a partir del otro aeropuerto, el AICM. El Tren Maya mucha gente no sabe que está incompleto, pero eso no importa... para él (las obras) ya están terminadas”, destaca.

Megafarmacia

Para enfrentar el desabasto de medicamentos, una de las críticas que ha tenido durante su gobierno, el presidente inauguró en diciembre pasado un almacén de medicamentos en Huehuetoca, Estado de México.

La puesta en marcha de la llamada "Megafarmacia más grande del Mundo" requirió de una inversión de 219 millones de pesos; en tiempo récord se localizó un almacén de 5,200 metros cuadrados, que se le compró a una empresa privada, se puso en operación ese espacio, pero sin la logística de distribución

Los resultados de esa megafarmacia han sido polémicos. En sus primeros 21 días, en su primer reporte de operaciones, se dio a conocer que había surtido 67 recetas.

Jens Pedro Lohmann Iturburu, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), explicó que en los primeros 21 días de operación, el almacén recibió 12,541 llamadas, sin embargo, en 6,507 (51.8%) no hubo interacción.

La megafarmacia es un espacio con capacidad para 280 millones de piezas que corresponden a 1,592 claves que se utilizan en el sector salud. Hasta el 19 de enero se informo que tenían 2.4 millones de piezas.