AMLO inaugura la megafarmacia; inicia operaciones este viernes

El presidente garantizó que en menos de 48 horas se entregará el medicamento, pues el objetivo es que ningún mexicano se quede sin medicinas y de manera gratuita.

“No va a pagar el paciente lo que va a costar llevar el medicamento, esto nos hace diferentes a nuestros adversarios, la salud no es un privilegio, es un derecho “, agregó.

“Si no funciona la megafarmacia y la gente empieza a ver que no hay medicamentos, pues aquí va a haber críticas que sean buenas, constructivas, cuestionamientos, y eso nos obliga a todos a ser mejores y tiene que ver con la transparencia, que sepamos por qué no hay, qué está pasando”, agregó.