El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la información falsa que se difundió sobre la violencia en Tabasco no fue espontánea, y advirtió que en la recta final de su sexenio habrá más campañas en su contra y más provocación.

“¿Creen que esto es espontáneo? ¿que es un joven que está este en el internet? No, no, no, no, no esto es profesional y se reproduce y se reproduce y todavía vamos a ver, lamentablemente, más campañas de ese tipo y provocación”, dijo.

El presidente aseguró que en México y en varios países, varios medios de comunicación “están desatados”, por lo que recomendó a los ciudadanos consumir la información con cautela.