A prácticamente nueve meses de dejar la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador manifestó que no está preocupado pues confía en que habrá continuidad con cambio.

“Estoy optimista, no soy preocupado, pesimista de que ya vamos a terminar nosotros y que ya todo no se va a frenar, se va a detener, se va a volver a la antigua política, a la vieja política, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. No, estoy convencido de que va a haber continuidad con cambio”, destacó.

El presidente consideró que aunque haya quienes quieran que permanezca en el cargo, deberán respetar su decisión de dejar la presidencia de la República como lo marca la Constitución.

“Yo sé que me van a respetar y sí me voy a jubilar, me voy a retirar, por varias razones, primero porque soy partidario del ‘sufragio efectivo, no reelección’, no creo en el necesariato, es decir que uno es insustituible”, comentó.