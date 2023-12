Ante la polémica que causó el nuevo censo de personas desaparecidas, el cual redujo de 110,964 registros a 12,377, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las nuevas cifras.

"Lo tenemos completamente comprobado con documentos, con pruebas", dijo el mandatario federal.

López Obrador acusó que bajo la dirección de Karla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda el número de desaparecidos creció.

"La señora Karla Quintana, sí se va de aquí porque desde que está en Gobernación empieza a declarar que hay 126,000 desaparecidos, siendo ella la responsable, y que además la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro cuando nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos; nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, es una convicción y entonces ¿por qué nos quiere igualar con los gobiernos de antes?", cuestionó.