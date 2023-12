El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) le interpuso una sanción porque en un evento en el Almoloya de Juárez, Estado de México, llamó a que en la próxima elección es importante no sólo ganar la Presidencia, también se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso. Sin embargo, anunció que apelará esa resolución porque nunca llamó a votar por Morena.

“Ahora me acaban de sancionar los del INE, y ojalá este se ventile, lo voy a ventilar aquí. Vamos a cumplir, me están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez de hace como una semana porque hablé de que había que votar no solo por el candidato a la Presidencia o candidata a la Presidencia sino también por los legisladores porque era muy importante tener mayoría en el Congreso”, explicó.

Si bien, la Oficina de la presidencia eliminará el discurso, es mentira que haya llamado a votar a favor de Morena.

“Me van a sancionar que por qué dice la resolución que llamé a votar por Morena cuando no es cierto. Está como cuando me sancionaron porque dije algo de la señora (Xóchitl Gálvez), no dije nada, pero manipularon de que yo estaba insultando a una posible precandidata y cuando no fue cierto. Resulta que manipularon mis palabras”, acusó.