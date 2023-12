El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en sus recorridos por carreteras llegó a ser detenido por retenes de bandas o de hombres vestidos de negro que fingían ser policías, sin embargo, le permitían el paso porque lo reconocían.

“Ya nos veían y nos respetaban, ya lo único que hacían era pedirme que me tomara una foto con ellos. ¿Quién sabe cuántas fotos tengo?, pero ahora no me he encontrado con eso, o sea, no me he enfrentado ningún retén así”, señaló.

El mandatario federal reconoció que en otros tiempos solían instalarse retenes por miembros de la delincuencia organizada, quienes se vestían de policías.

“Entonces antes sí nos paraban que habían retenes, me tocó en Chiapas, me tocó en Tamaulipas”, indicó.