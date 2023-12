Tras la detención del analista Alfredo Jalife por su presunta responsabilidad en los delitos de difamación y violencia política en contra de Tatiana Clouthier, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque puedan darse excesos, debe garantizarse la libertad de expresión.

“Tiene que ver también con un derecho constitucional, con el artículo sexto, séptimo, la libertad de las ideas y eso pues también nos atañe, si no de manera directa o no nos corresponde a nosotros, sí tenemos que garantizar la libre manifestación, que no haya censura. Pueden haber excesos pero no debe limitarse la libertad”, planteó este jueves.

Consideró que se puede no estar de acuerdo con lo que se manifiesta, pero se debe garantizar la libertad de expresión.