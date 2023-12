El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que "no es objetivo" con la precandidata a la Presidencia de su partido, Claudia Sheinbaum, pues todo lo que hace lo ve bien.

"Todo lo relacionado con Claudia Sheinbaum, pues yo lo veo bien, todo, lo veo muy bien. Mejor dicho, no soy objetivo. La tengo en muy buen concepto, no soy objetivo, la considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente. Entonces, no me pidan que yo dé mi punto de vista porque no soy objetivo", dijo luego de que se le preguntara su opinión sobre el equipo que presentó este domingo para construir su proyecto de Gobierno, en el que incluyó al exgobernador Javier Corral.

Cuando se le preguntó si esas eran buenas decisiones, dijo que "todo lo que ella hace es bueno" y no lo ve mal.

–¿No empañarían el movimiento?

–No, ella es lo mejor. Y ya no puedo seguir hablando porque no vayan a pensar que estoy haciendo proselitismo, pero no me pregunten porque no soy objetivo.

–¿Le ha pedido consejos?

–No, no, no, si ella es muy inteligente.

"Ofrezco disculpas, pero no soy objetivo, la quiero mucho", reiteró.