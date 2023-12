El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Ernestina Godoy no ha sido ratificada como fiscal de justicia de la Ciudad de México por una venganza de políticos de oposición luego de que fuera ella quien inició investigaciones entorno a la corrupción inmobiliaria.

“Está padeciendo el que la ratifiquen en la asamblea de la Ciudad de México porque a ella le tocó iniciar el caso de unos políticos corruptos de un partido que entregaban permisos de uso de suelo para hacer torres de departamentos en la delegación Benito Juárez y en otras partes y recibían como moche, como soborno, departamentos de esas torres que construían, se le conoce como el cártel inmobiliario. Entonces está metido con cuestiones de un partido, o sea están involucrados y a ella le tocó denunciarlos y abrir las carpetas de investigación”, afirmó.

Destacó que a pesar de que Ernestina Godoy es una “abogada extraordinaria” y una mujer “con principios, con ideales y honesta”, no deben negociar nada para lograr su ratificación.

“Mi opinión ante estas cosas es que no se negocie nada, que no se trance, nada más es dejarlo de manifiesto. ¿Por qué no la aceptan?, ¿Por qué no aceptan que ella vaya de nuevo a la fiscalía?, porque se están vengando”, recalcó.