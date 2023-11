AMLO arranca gira en San Francisco: se reúne con Xi Jinping, Biden y Trudeau

En su visita de trabajo a San Francisco, la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador está a cargo del Servicio Secreto de Estados Unidos.

El presidente López Obrador confirmó que en su estancia en tierras estadounidenses cuenta con seguridad del gobierno de Joe Biden.

“Voy a estar en San Francisco. El asunto es que llegando a San Francisco ya es el Servicio Secreto de Estados Unidos el que se hace cargo de la agenda. No, la agenda no, pero sí la seguridad, entonces ya no dejan que se acerque la gente. Esto quiero que lo sepan nuestros paisanos”, comentó el miércoles previo a salir del país.

En México, la seguridad está a cargo de la Ayudantía del presidente López Obrador, la cual está integrada por 15 hombres y mujeres.