El presidente Andrés Manuel López Obrador inició la conferencia matutina de este miércoles en la Ciudad de México, luego de concluir su gira por el norte del país.

Este miércoles se presenta la sección semanal de ¿Quién es quién en las noticias falsas?, sección a cargo de Elizabeth Vilchis García.

"Muy breve. Bueno y breve, doblemente bueno, no hace falta hablar mucho, extendernos en este caso porque no terminaríamos, es parte de la estrategia de la oligarquía, los que se sentían dueños de México, el lanzar todos los medios, con honrosas excepciones, en contra de nosotros. Es algo excepcional, no se había visto, revisen la historia, nunca una lanzada en contra del presidente de la República como la que estamos padeciendo y enfrentando", planteó.