A siete meses de que se realicen las elecciones de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que haya salido bien el proceso de definición de candidatos en Morena y, aunque hay quien lo duda, aseveró que Claudia Sheinbaum está al frente de la dirección del movimiento.

“Todo ha salido muy bien. Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, no me conocen y además siempre actúan de mala fe, siempre cuestionan, pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente, siempre hacer lo que digo, lo que pienso, no tengo un doble discurso, una doble moral, no soy hipócrita y estoy muy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum”, indicó.

El presidente entregó el 7 de septiembre el “bastón de mando” a Claudia Sheinbaum para que se encargue de la conducción del movimiento.

“Yo estoy ya dedicado a terminar obras, ya me faltan 10 meses, como ayer cumplí 70 años, como dicen mis adversarios, ‘ya estoy chocheando’, aunque todavía estoy bateando arriba de 300, pero bueno, ya en ese movimiento de transformación ya están saliendo los coordinadores. Todo muy bien”, indicó.

López Obrador recordó que Sheinbaum es una mujer preparada y de resultados, con quien trabajó cuando él encabezaba la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.