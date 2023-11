El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una "jugarreta" que el Poder Judicial no haya entregado los 15,000 millones de pesos que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, se comprometió a dar para que sean destinados a la reconstrucción de Guerrero.

"Otro atento recordatorio: me mandó una carta, ustedes saben, a lo mejor un día de estos la damos a conocer, la presidenta de la Suprema Corte, que iban a entregar 15,000 millones y todavía no veo claro. No se puede esa jugarreta, es de mal gusto, decir por acá sí, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía", destacó.

Consideró que el retraso en la entrega de los recursos puede deberse a que en el bloque conservador hubo molestias porque se tocaron los fideicomisos.

"Vamos a ver qué pasó, seguramente se han de haber enojado con ella los del bloque conservador y le han de haber dicho ‘¿Qué pasó? Si los fideicomisos no se tocan, ¿ cómo vas a comprometer? No nos preguntaste ¿qué te crees, que te mandas sola?", comentó.