A prácticamente dos semanas del impacto del huracán Otis en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ha acudido a Acapulco tres ocasiones para atender la situación de emergencia.

"Hemos estado, creo que con la visita de hoy, en tres ocasiones en Acapulco, y lo digo porque los adversarios polítiqueros han sostenido que no he ido y fui desde el primer día. Recorrí todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños y de lo que había que hacer para llevar a cabo el plan de reconstrucción y luego regresé y ahora voy de nuevo y estamos avanzando", comentó.

El presidente dijo que, tras el huracán, lo urgente es atender a 250,000 familias que se vieron afectadas por los estragos del huracán.

"Atender a 250,000 familias, eso es lo más importante, que se quedaron sin vivienda, que hay que ayudarlos para construir sus viviendas con créditos, con del presupuesto que se tiene porque ahora no se permite la corrupción", manifestó.