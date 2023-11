El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe una campaña en su contra para cuestionar las acciones de atención a los damnificados del huracán Otis. Sin embargo, aseguró que él está cumpliendo con su deber.

“Hay una campaña hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre los que son entrevistados. La verdad, ayer me acordé bastante de Manuelita, mi amor, mi madre, que era muy buena, como todas las mamás, y está en el cielo. Y en mi caso, pues no tengo ningún problema de conciencia, estoy cumpliendo con mi responsabilidad, estoy cumpliendo con mi deber”, declaró.