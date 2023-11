El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió temporalmente al director de la Unidad Técnica de lo Contencioso, Manuel Alberto Cruz Martínez, acusado de alterar las declaraciones de López Obrador sobre Xóchitl Gálvez.

Con la modificación, la Comisión de Quejas del instituto determinó que el presidente López Obrador había cometido violencia de género en contra de la senadora del PAN.

Sin embargo, el presidente dijo que este funcionario no es el único responsable:

“No es esa persona nada más, son sus jefes. Nada más que, como siempre, quienes pagan los platos rotos son los de abajo. Él no hubiese hecho eso si no se lo ordenan de arriba, yo creo que fue la consejera (Claudia Zavala). Sí, esa señora, con todo mi respeto. Porque ahora es al segundo al que le echan la culpa, ni modo que ella no se dio cuenta de que estaban manipulando mi dicho”, cuestionó.