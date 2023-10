“¿Cuánta insistencia en los fallecidos, en la prensa amarillista, alarmista, tendenciosa, corrupta?”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador tras preguntarle de nueva cuenta por la cifra de personas fallecidas por el impacto del huracán Otis.

“Lo que quisieran es cientos de muertos para decir: ‘Qué barbaridad, qué incapacidad del gobierno. No avisaron, ya no está el Fonden, no tienen capacidad organizativa, están rebasados’. Nomás que no les sale, no les sale”, ironizó.

Sobre los recursos para ayudar a los damnificados, López Obrador criticó el uso del extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que la Secretaría de Gobernación manejaba en sexenios pasados. “Se robaban el dinero. Tenían proveedores que vivían de eso y se hicieron inmensamente ricos con la llamada declaratoria de emergencia, pero también repartían a los medios de información”, señaló.

“Vamos a tener los recursos, sin problema, para apoyar", reiteró.