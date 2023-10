El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por “transas” y corrupción desapareció el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), sin embargo, aclaró que su gobierno cuenta con recursos suficientes para atender la situación en Guerrero tras el paso del huracán Otis.

“Ni siquiera han iniciado las acciones, estamos levantando los árboles, estamos buscando desaparecidos y ya están con esta actitud politiquera, de decir ‘pero no hay Fonden’. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, el Fonden era como una caja chica o muy grande, no tan chica de los políticos corruptos, eso no le llegaba a los afectados, era pura publicidad”, dijo el presidente.

Aseguró que el Fondo era manejado por la Secretaría de Gobernación y está comprobado que “se robaban el dinero”.

López Obrador comentó que su gobierno tiene dinero para atender a los habitantes afectados por el huracán que tocó tierra en Guerrero como categoría cinco.

“Era una oficina para la transa, para la corrupción, desaparece pero no los fondos, no el dinero, al contrario se protege el dinero. Tenemos un recurso para eso, está garantizado pero además no se trata de fideicomisos, no se trata de fondos para atender emergencias cuando el pueblo de México necesita apoyo, se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites”, afirmó.