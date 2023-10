El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es entendible que los integrantes del Poder Judicial estén inconformes porque van a perder privilegios con al extinción de 13 fideicomisos.

“Hay que entenderlos, ¿cómo no van a estar inconformes si no quieren perder sus privilegios? pero por qué no aceptan que el presupuesto es dinero de todo el pueblo y que tenemos que distribuirlo con justicia, con equidad, que no puede ser que con el dinero del pueblo se beneficie más a una minoría”, comentó.

El presidente comentó que algunos integrantes del Poder Judicial se acostumbraron a vivir “colmados de atenciones”, pero debe prevalecer un trato igual.

“Yo entiendo, se acostumbraron a vivir colmados de atenciones, de privilegios y ahora se les está planteando ‘ya no este te quedes con 700,000 pesos mensuales, acepta la mitad y vas a tener para lo indispensable’”, dijo.