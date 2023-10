La mañanera de AMLO minuto a minuto, 12 de octubre 2023

Luego de que el Mecanismo para la Verdad señalara que el Ejército obstruye y oculta información sobre violaciones a derechos humanos, del periodo 1965-1990, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hay mala fe en esas acusaciones y aseguró que las Fuerzas Armadas le obedecen.

“A mí me obedecen y segundo porque hay convicción y voluntad de esclarecer todo, de no ocultar nada y hacerlo transparente. Me consta que (el Ejército) ha entregado todo lo que tiene de información”, aseguró este jueves.

El presidente se comprometió a que toda la información que se le pida al Ejército será entregada.

“Hay infiltrados del conservadurismo en nuestro movimiento y cada día que pasa encontramos nuevas cosas porque había mucha simulación, eso era parte de cómo dominaba la oligarquía en el país, con la apariencia que se lucha por una causa justa cuando en realidad no era así”, destacó.