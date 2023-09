El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el narcotráfico sea el quinto empleador en México como lo reveló un estudio publicado en la revista Science.

“Salió una nota también de la derecha, de los conservadores, diciendo que los empleos que se generan en México vienen del narcotráfico... eso es falso y lo puedo probar. Quién está ofreciendo más empleo es la industria de la construcción y tiene que ver con la inversión pública”, comentó.

El estudio "Reducir el reclutamiento de cárteles es la única forma de disminuir la violencia en México" (Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico) revela que en el país alrededor de 175,000 personas están empleadas por organizaciones criminales. De ellas, el 17.9% estaría afiliada al Cártel Jalisco Nueva Generación, el 8.9% al Cártel de Sinaloa, el 6.2% a la Nueva Familia Michoacana, el 4.5% al Cártel del Noreste, el 3.5% a la Unión Tepito y el 59%a otras organizaciones.

De acuerdo con el estudio, el primer empleador es Femsa, seguido por Walmart, Manpower, America Movil y los cárteles.

El mandatario federal dijo que la obra pública que se está realizando en el país está generando miles de empleos.

“50,000 nada más de una empresa que está trabajando en el Tren Maya... nos ha ayudado mucho el que haya inversión pública y quiero comentar también a quienes viven en el norte quienes viven en el centro que no significa que no haya crecimiento en el norte y en el centro es que ahora estamos buscando pues el equilibrio y que el crecimiento sea horizontal parejo”, destacó.