La mañanera de AMLO minuto a minuto, 21 de septiembre 2023

A dos meses de que se realice el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló su asistencia pues dijo que no tiene buenas relaciones con Perú.

"No voy a asistir a la de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso, con todo respeto", informó el presidente.

A cambio, invitó a su homólogo Joe Biden a México, o, en cambio, le propuso asistir a Washington en noviembre.