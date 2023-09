El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su último informe de Gobierno le gustaría rendirlo en alguno de los pueblos del país o en el Zócalo de la Ciudad de México.

"Me gustaría terminar haciendo el informe en un pueblo, rindiendo el informe en un pueblo porque yo me debo a la gente, yo me formé abajo", dijo el presidente.

La última rendición de cuentas sobre el estado que guarda la administración pública del país será el 1 de septiembre de 2014, sin embargo, aún se prevén tres informes más, pues el titular del Ejecutivo federal suele hacer un ejercicio de rendición de cuentas cada tres meses.

"En un pueblo, así como lo hicimos en Campeche, ahora otro pueblo", destacó.