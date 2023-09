El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su conferencia matutina un video en el que se ve a Xóchitl Gálvez, hoy organizadora del Frente Amplio por México, rompiendo una piñata con los colores y siglas del PRI.

¿Saben qué se necesita para transformar a un país? Autoridad moral y una palabra, un término, un concepto: congruencia. Si no, no se puede, sin autoridad moral no se puede gobernar un país tan importante con gente tan buena y creativa como el pueblo de México”, dijo previo a que se presentara el video.

En el material audiovisual se ve a la futura candidata a la presidencia de la República del PAN, PRI y PRD pegándole a una piñata tricolor.

De fondo se escucha que gente grita “ya llegó, ya está aquí el que va a chingar al PRI”.