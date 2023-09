A unas horas de que se conozca al ganador de las encuestas de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la entrega del bastón de mando para el próximo coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación es para que haya continuidad en el movimiento y en la política de atender primero a los pobres.

“Es entregar ese símbolo a quien debe encabezar la transformación, quien debe darle continuidad a lo que es para nosotros esencial, ayudar a los pobres y ayudar a los indígenas, eso nos hace diferentes, la oligarquía no quiere al pueblo, no le tiene amor al pueblo. Los oligarcas son clasistas y racistas. No estoy inventando nada”, dijo.

El presidente explicó que hasta ahora no ha tenido comunicación con los encargados del proceso interno para elegir al que será el candidato presidencial de Morena en 2024.

Resaltó que, aunque había quienes querían que las “corcholatas” se pelearán, no fue así.

“Tenían ganas nuestros adversarios y sus voceros de que se agarraran, se deschongaran en debates. Yo les propuse que no, que no se debatiera entre ellos, que el diálogo, el debate tenía que ser con la gente, informar a la gente, convencer a la gente, porque al final son los ciudadanos los que van a decidir”, dijo.

Descartó definir si hoy entregará el bastón de mando y si será en una ceremonia pública. “Hay que esperar”, dijo.