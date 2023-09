A 13 meses de que concluya su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador delineó las tres prioridades para la recta final de su administración: concluir obras, mantener programas sociales y mejorar los ingresos de los trabajadores al servicio del Estado.

“En el tiempo que me falta son tres prioridades básicas: una es concluir todas las obras, no dejar obras inconclusas. Cuando hablo de obras no son nada más construcciones, una obra también es dejar garantizado el derecho del pueblo a la salud”, explicó.

A diferencia de otros presidentes, el sexenio de López Obrador no concluirá el 1 de diciembre, sino dos meses antes debido a una reforma electoral que adelantó el tiempo entre una elección presidencial y la toma de posesión al 1 de octubre. Por ello, a la administración de López Obrador le restan sólo 13 meses.

Una segunda prioridad para este poco más de un año, explicó el presidente, es garantizar la continuidad de los programas sociales y algunos de ellos aumentarlos, como las becas para educación básica y el monto que reciben los adultos mayores de su pensión.

Su tercer compromiso, es mejorar los ingresos de los trabajadores al servicio del Estado, entre lo que se incluye es fijar un sueldo mínimo para algunos como son los maestros.

“Había maestros que estaban recibiendo menos de 16,000 pesos mensuales, entonces lo que queremos es que ninguno gane menos de los 16,200 pesos que sea como un mínimo y de ahí hacia arriba”, explicó.