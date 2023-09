Los últimos meses de AMLO: ocupado en la continuidad y en dar línea a su sucesor

En este rubro se encuentra uno de los principales déficits del actual gobierno, el dato de 158,946 los homicidios dolosos lo convierte en el sexenio más violento de la historia reciente de México.

“Es el sexenio más violento y plazos que se impusieron para bajar la violencia, se han ido justificando con cuestiones tremendamente políticas como el hecho de decir que no han dejado consolidar una Guardia Nacional 100%... Todos sabíamos que no iba a ser posible una reducción del 50% en el total de los homicidios en el plazo inicial pero una de las cosas que siempre dijimos es que no vamos a poder regresar a los niveles de menor violencia letal que teníamos hace 20 años si no cambiamos la estrategia y aquí lo que estamos viendo”, plantea Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)

Ocupado en la sucesión

Cualquier presidente busca que haya continuidad en su proyecto, y con López Obrador no es la excepción, prevén los analistas.

“Todos los presidentes que están en el poder tratan de incidir para que gane su partido, que gane su candidato preferido, esto es en esta democracia y en cualquier otra”, afirma Fernando Barrientos, politólogo y profesor de la Universidad de Guanajuato.

La próxima semana se sabrá quién podría ser el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador pues el día 6 se tiene previsto que Morena revele el nombre del o la aspirante que encabece las encuestas que midieron a quien prefieren los ciudadanos para coordinar los comités de Defensa de la Transformación.

A partir de ese día, el presidente ha asegurado que entregará el "bastón de mando" a quien los ciudadanos hayan elegido, y él se enfocará en el ejercicio de Gobierno, sin embargo, los expertos afirman que no se prevé que deje el ambiente político y sólo se enfoque en lo administrativo.

“Yo percibo que él tiene los hilos en la mano, los hilos necesarios pues para poder influir de la manera más conveniente para su movimiento”; agrega Efrén Arellano.