El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en Coahuila y Chihuahua no distribuirán los libros de texto gratuitos, como ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Es como los libros, no quieren que se distribuyan, nada más que ellos asuman su responsabilidad: ¿qué van a hacer los niños sin libros? ¿Qué quieren, qué cerremos las escuelas? ¿Que a pesar de esas decisiones arbitrarias de la Corte entreguemos los libros? No, no vamos a caer en ninguna provocación. ¿No quieren que se entreguen los libros? No se entregan”, apuntó.

Sin embargo, reprochó, la gobernadora y gobernador de estas entidades federativas tendrán que resolver cómo se impartirán las clases sin los materiales educativos. “Ahí la gobernadora de Chihuahua va a ver cómo le hace con los padres, con los maestros, el gobernador de Coahuila”, declaró.