El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Tribunal de Poder Judicial de la Federación de quererlo someter y aseguró que el vínculo del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón con el expresidente Felipe Calderón explica el porqué de las sanciones en su contra.

“Aclara mucho si el señor presidente trabajó con Calderón, coordinador de asesores en 2011, pues cómo no me va a estar sancionando, con Calderón tenemos diferencias de fondo y no es personal, es que se robó la Presidencia y afectó a millones de mexicanos”, comentó este viernes.

El mandatario federal insistió que el TEPJF alteró sus palabras para atribuirle violencia política de género contra Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México, a la Presidencia de la República.

“Para que nos enteremos todos del nivel de deshonestidad y la actuación tendenciosa y corrupta de estas autoridades ¿qué fue lo que dije?, ni mencioné a nadie, me acusan de violencia política de género porque supuestamente yo dije que fue elegida por un grupo de hombres que le han impuesto. Fíjense la perversidad de acomodar esto”, planteó.