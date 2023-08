El presidente Andrés Manuel López Obrador negó haberse burlado de la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, al responder “no oigo” y después contar un chiste al final de su conferencia matutina del miércoles.

“¿Ustedes creen que se que si yo escucho que me están preguntando sobre eso no contesto?, pero ¡qué cosa! No escuché, nada, nada, por eso este me acordé de ese chiste, porque era puro grito. Entonces lo interpretan como que no quise responder pero que además me burlé, son unos perversos, malos de malolandia”, explicó López Obrador.

El presidente dedicó los primeros minutos de la mañanera para explicar que no escuchó la pregunta de los reporteros y aclaró que no se burlaría de la desgracia.

“Al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada, tan es así que por eso conté ese chiste. Sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los Altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia”, insistió el presidente