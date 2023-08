El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se detendrá la distribución de libros de texto en Chihuahua, ello luego de que el ministro Luis María Aguilar Morales determinó la suspensión ante una controversia constitucional presentada por el gobierno que encabeza Maru Campos.

“Vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua”, dijo este lunes.

El presidente calificó de irresponsable y 'politiquera' a la gobernadora emanada del Partido Acción Nacional.

“Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua, estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y 'politiquera' que presenta una controversia para que no se entregue los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes en Chihuahua”, planteó el presidente.

Por resoluciones como ésta, López Obrador dijo que se requiere un cambio en el Poder Judicial para que sus integrantes sean electos mediante la votación de los ciudadanos. Para ello, se requiere una reforma a la Constitución y mayoría calificada para que ésta sea aprobada por el Poder Legislativo.

“Va a requerir de una reforma constitucional y para que se lleve a cabo una reforma constitucional se requiere una mayoría calificada”, recordó.