El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó ofrecer algún posicionamiento respecto al primer foro del Frente Amplio por México en el que participaron los cuatro finalistas que buscan la candidatura presidencial de 2024.

El primer mandatario dijo que no responderá a las palabras del priista Enrique de la Madrid, quien afirmó que México fue atacado por dos virus, el del "covid y el de la 4T", ya que puede ser usado para que el Tribunal Electoral emita sanciones en su contra.

“Él no tiene nada que ver con lo que hizo su papá (el expresidente Miguel de la Madrid) pero él sí hizo cosas que hizo inapropiadas. Es normal, están en campaña y ahora hasta divisiones en el bloque conservador y para qué me meto, no vaya a ser que los jueces… ya me pusieron en la lista negra”, comentó.

Incluso dijo que pedirá ayuda a la gente para que organicen una colecta en caso de que las autoridades electorales lo multen.