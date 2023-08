El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene algún temor de ser agredido ante el clima de polarización en vísperas del proceso de sucesión.

“Tengo mi conciencia tranquila y no tengo ningún temor porque los adversarios se portan bien”, dijo este viernes.

Señaló que sus adversarios están molestos porque con su gobierno se les puso fin a sus privilegios, pero no considera que esas inconformidades puedan escalar a algún tipo de violencia.

“¿Qué coraje puede haber?, solo las diferencias políticas e ideológicas. Nosotros no le hacemos mal a nadie, nosotros buscamos la felicidad de todos y no odiamos por eso no tenemos nada que temer”, dijo.

Insistió que su “blindaje” es el pueblo.